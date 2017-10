Keenias hukkus rünnakus keskkoolile seitse inimest

Briti rahvusringhäälingu BBC andmetel sai veel 18 inimest haavata ja kaks koolitüdrukut vägistati.

Kohaliku politseiniku Gideon Kibunja täpsustuse kohaselt toimus rünnak Lokichogio keskkoolis varahommikul kella kolme ajal. Kibunja sõnul oli peamine kahtlusalune kooli õpilane, kes saadeti kaklemise tõttu nädalaks sundkorras koju ja kes tõotas koos hõimlastega naasta ja kätte maksta. Kibunja andmetel otsisid mõrtsukad koolidirektorit ja kakluses osalenud poissi, kuid kui neid ei leitud, siis lasti inimesi magamisruumides suvaliselt maha.

Hiljem teatati, et veretöö organiseerimises kahtlustatav õpilane tabati ja raevunud rahvahulk tappis ta Kakuma põgenikelaagris omakohtu korras. Veel kolm kahtlusalust on tuvastatud ja neid otsitakse.

Lokichogio asub piirialal, kus Lõuna-Sudaani ja Somaalia relvakonfliktid on põhjustanud mitmesugust vägivalda. Äge võitlus käib maakasutusõiguse pärast ja sõdadest on maha jäänud hulgaliselt tulirelvi.

Piirkonnas tegutseb ka Somaalia islamistide rühmitus Al-Shabaab, mis on tõotanud Keeniale kättemaksu Somaaliasse vägede saatmise eest. Al-Shabaabi äärmuslased on viimase kolme kuuga löönud pea maha 16 keenialasel. Keenias on sedasorti vägivald haruldane, aga Somaalias kasutavad äärmuslased seda üsna laialdaselt elanikkonna hirmul hoidmiseks.