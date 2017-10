Kaader California suurpõlengust: tuli lõõmab puuõõnes

California maastikupõlengud on eilse seisuga nõudnud USAs 38 inimelu. Tuletõrjujad on teatanud mõningatest edusammudest tulele piiri panemises, kuid nende tööd raskendab tugevnev tuul.

«Me ei ole sellest katastroofist veel väljunud, kaugel sellest,» ütles California kuberneri päästeteenistuse direktor Mark Ghilarducci.

California tuletõrjeülem Ken Pimlott ütles, et 10 000 tuletõrjujat võitleb kustutuslennukite, helikopterite ja rohkem kui 1000 tuletõrjeautoga 17 suure põlenguga, mis on eelmisest pühapäevast alates laastanud 89 700 hektari suuruse ala. Reedeks oli tules on hävinud 5700 hoonet.

Need arvud näitavad, et see on California ajaloo kõige laastavam ja suurima ohvrite arvuga tulekahju.

Pimlott ütles, et kustutustöid võib taas raskendama hakata tuul, mis peaks tõusma 20 meetrini sekundis.

Ta tõdes, et tulekahju põhjuse väljaselgitamine võib võtta veel nädalaid.

Sonoma maakonnas on kadunuks kuulutatud 1308 inimest, kuid 1052 tule eest põgenenud inimese asukoht on tuvastatud, ütles šerif Rob Giordano.

California veinipiirkonna Napa ja Sonoma maakonna mitmes linnas kehtib endiselt evakuatsioonikäsk. Tules on kodu kaotanud juba sajad inimesed.

Kokku möllab osariigis 16 põlengut, mille teelt on evakueeritud rohkem kui 100 000 inimest.