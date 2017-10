Otsepilt: Orkaan Ophelia liigub otse Iirimaa suunas

Hurricane #Ophelia still cat. 3 (wind 185 km/h), now East of Azores. Expected to arrive at SW-Ireland on Monday ~13:00, with 130 km/h winds. pic.twitter.com/f5ilV2qZKJ

Homme hommikuks, kui Ophelia Iirimaa kohale jõuab, on see nõrgenenud ega anna enam troopilise tormi mõõtu välja, kuid toob kaasa siiski tugeva tuule ja ilmaolud muutuvad tormiseks, teatasid meteoroloogid.

Tuulehood võivad ulatuda 22 kuni 36 m/sek, tekitades suure tõenäosusega nii elektri- kui levikatkestusi ja räsides hooneid ning muutes keeruliseks liiklemise nii maanteedel kui ka merel, sest oodata on märkimisväärset veetaseme tõusu.

Jälgi otsepildis Ophelia liikumist:

Lisaks Iiri Vabariigile saavad Ophelia mõju tunda ka Suurbritannia koosseisu kuuluv Põhja-Iirimaa ja Šotimaa.

I see, thanks! It took a sharp right just after that (and ended up in Ireland). pic.twitter.com/Dyql9QGTeB