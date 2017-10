Donald Trumpi šansid tagasivalituks saada ei ole sugugi väikesed

Huvitavat detaili on analüütikud märganud ka tuleval aastal toimuvate Kongressi vahevalimiste eelses kampaaniafondide kogumises. Kui rusikareegel ütleb, et võimul oleva presidendi partei saab vahevalimistel üldjuhul lüüa, siis praegu naudivad rahakogumisel pärituult just vabariiklased. Väga aktiivsed toetajad on just üksikvalijad, paljud neist Trumpi pooldajad, kes loodavad oma väikeste toetustega saada Kongressi presidendiga sarnase populistliku agendaga konservatiive.

Välkvõtted poliitilistelt võitlustandritelt ei muuda sugugi utoopiliseks hinnangut, et oma otsustes-kõnedes-säutsudes sageli avalikkust ärritav president teeb seda kõike teadlikult, et õigustada pidevalt oma tulihingeliste toetajate ootusi, kirjutas Washington Postis üks president Bill Clintoni kunagisi lähimaid nõustajaid Doug Sosnik. Tema arvates on Trump vaatamata langevale üleriigilisele reitingule selgelt tagasivalituks saamise teel.

Trump, kes alustas ametlikku tagasivalimiskampaaniat juba päev pärast mullust valimisvõitu, ei olegi tegelikult püüdnud oma poliitilist baasi laiendada, vaid iga hinna eest säilitada seniste toetajate poolehoidu, ning see on tal Sosniku arvates igati õnnestunud.

Sosnik tõi esile Trumpi neli strateegilist põhipunkti. Esiteks Trump teab, et valijate enamuse toetus on soovunelm, ent mitte võidu eeltingimus. Hillary Clinton sai eelmistel valimistel küll miljoneid hääli Trumpist enam, aga mitte neis osariikides, mis valimistel kaalukausiks said.

Teiseks aitab Trumpi võidušansse suurendada Ameerikas tuntavalt vähenenud toetus mõlemale suurparteile, mis võib anda võimaluse astuda kampaaniasse n-ö kolmandate parteide kandidaatidele. See aga murdendaks Trumpi vastaste positsioone, kuna vastaseid võib ju tekkida kaks või enamgi – näiteks demokraat ja sõltumatu kandidaat –, samas kui Trumpi veendunud toetajad tema selja tagant ei lahku.

Kolmandaks, suurtes arvamusküsitlustes ei kaaluta eraldi Trumpi tugevust kaalukeele-osariikides, vaid maalitakse üleriigilisi pilte, seega tehakse sama viga nagu eelmiste valimiste eel Hillary Clintoni tugevust ülehinnates ja Trumpi alahinnates.

Seda libedat jääd Sosnik teab, sest 2016. aasta suvel väitis ta Washington Postis, et objektiivne reaalsus ei jäta enam kahtlust, et USA järgmiseks presidendiks saab Hillary Clinton.

Neljandaks, veel kord, Trumpi kindlad fännid teda ei jäta. Just neid pidas president ise silmas, kui ütles, et võib kellegi kasvõi otse keset New Yorgi Viiendat avenüüd maha lasta, aga ei kaota seetõttu hääli.

Lisaks neile staarpresidendi särast lummatud toetajatele annavad Trumpi poolt järgmistel valimistel hääle ilmselt ka need, kes ootavad siiani, et ta kogu Washingtoni süsteemi ikkagi õhku laseks.

Kuna esimesel ametiajal on presidendi käed mõneti seotud ja ta peab mõtlema tagasivalituks saamisele, võib põhjapanevaid otsuseid oodata just teise nelja-aastase ametiaja jooksul, usub see valijate grupp.

«Et oma baasi säilitada, jätkabki Trump pidevat konflikti õhus hoidmist,» leidis Sosnik. «Arvata, et Trumpi 2020. aastal mingil juhul tagasi ei valita, oleks väga sarnane veaga, mille tegid [eelmiste presidendivalimiste eel] need, kes arvasid, et temast ei saa kunagi presidenti.»

Muidugi ei saa praegu veel täiesti välistada n-ö etteaimamatuid karisid Trumpi teel – võimalust, et ta enne ametiaja lõppu ametist tagandatakse või et tal endal riigipeast olemisest villand saab.

Tähelepanu, mis talle pidevalt osaks saab, ta kahtlemata naudib, aga Valges Majas elamist siiski mitte. Kevadel ühe vangistatud Venezuela opositsionääri abikaasaga kohtudes võrdles ta Valget Maja karmi Ladina-Ameerika vanglaga.

Ja kes teab, ehk reageerib keegi ka pornoimpeeriumi juhi Larry Flintoni nädalavahetusel Washington Postis avaldatud leheküljesuurusele kuulutusele, et ta on valmis maksma Trumpi ametist tagandamiseni viiva info eest kümme miljonit dollarit.