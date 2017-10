Pornotööstur pakub Trumpi tagandamise algatanud vihje tegijale 10 miljonit dollarit

Nimelt käib ta seal välja 10 miljonit dollarit inimesele, kes tuleb välja infoga, mis viib USA president Donald Trumpi kõrvaldamiseni presidendi ametist.

«Tagandamine on alati vaieldav ja segane värk, aga selle alternatiiv - veel kolm aastat ebastabiilset mittefunktsioneerimist - on hullem,» kirjutas Flynt. «Ma tunnen, et see on minu kui patrioodi, ja kõigi ameerklaste kohus, et Trump visataks üle parda enne, kui on liiga hilja.»

Washington Posti pressiesindaja Kris Coratti keeldus avaldamast, palju nad antud üleskutse ära tükkimise eest reklaamitulu said.