Kõrgõzstani presidendivalimised võitis Sooronbai Jeenbekov

Kui laekunud olid andmed 95 protsendist valimisjaoskondadest, toetas Jeenbekovit 54,23 protsenti hääletanutest. See tähendab, et teist valimisvooru vaja ei ole.

Teise koha sai Jeenbekovi peamine rivaal opositsiooni kandidaat oligarh Omurbek Babanov, keda toetas 33,47 protsenti valijatest. Mõlemad on endised peaministrid.

Presidendiks püüdles ühtekokku 11 kandidaati.

"Valimistulemused näitavad rahva usaldust ja ma teen kõikvõimaliku selleks, et seda usaldust õigustada," lubas Jeenbekov.

"Täna me näitasime kogu maailmale, et me oleme sõltumatu, iseseisev ja demokraatlik riik, kus on võimalik korraldada ausaid valimisi," jätkas Jeenbekov, kes tänas oma valimismeeskonda, keskvalimiskomisjoni ja välisvaatlejaid.

Valimisosaluseks kujunes 55,93 protsenti.