Kataloonia president palus Madridilt kahe kuu pikkust armuaega

-Neli lehekülge pikk kiri saadeti teele vaid kaks tundi enne Madridi sätestatud tähtaega. -Puigdemont kordas, et on igal ajal valmis Kataloonia olukorra arutamiseks kohtuma Hispaania peaministri Mariano Rajoyga. -Lisaks palus Kataloonia juht kahe kuu pikkust armuaega, et Kataloonia üle läbi rääkida.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy. Foto: PAUL WHITE/AP/Scanpix

Hispaania valitsus andis eelmisel nädalal Kataloonia presidendile Carles Puidgemontile täna ennelõunani aega selgitada, kas ta on teatanud Kataloonia lahkulöömisest või ei.

Tänases kirjas ei vastanud Puigdemont eitavalt ega jaatavalt Hispaania valitsuse küsimusele Kas te kuulutasite välja «Kataloonia iseseisvuse?» Puigdemont palus dialoogiks kaks kuud ja kutsus Madridi lõpetama Kataloonias igasugused repressioonid.

Madrid on öelnud, et Katalooniaga iseseisvuse üle läbi rääkima ei hakata ja hoiatas, et vajadusel võetakse kasutusele äärmuslikud meetmed nagu regiooni autonoomia peatamine.