Video: röökiv pardameeskond põhjustas Perthist Balile suundunud lennukis paanika

«Paanikale andis lisa meeskond, kes karjusid ja näisid olevat šokis ja hirmunud,» ütles Perthist Balile teel olnud lennukis viibinud Clare Askew. «Nemad oleksid pidanud meile oma olekuga kinnitama, et kõik on kontrolli all, aga seda ei juhtunud. Nende paanika tõttu hakkasime veel enam muretsema.»

Lennuki pardal jäädvustatud videost on kuulda, kuidas üks pardameeskonnast käsib reisijatel toolide taha varjuda ja hapnikumaskid valla päästetakse. «Nad olid hüsteerikas. Enne seda ei polnud keegi paanikas. Aga siis muutus see kiiresti,» kirjeldas Mark Bailey, kes viibis samuti lennukis.

Flightaware.com andmetel laskus AirAsia lend QZ535 järsult mõne minutiga 10 300 meetri pealt 6000 meetrit 3000 meetri peale arvatava rõhuprobleemi tõttu lennukis.

Rõhu vähenemisel lennuki pardal on sellele kõrgusele laskumine pilootide seas tavapraktika.

Air Asia teatel pööras lend otsa ringi tehnilise rikke tõttu. Lennuki meeskonna käitumist ettevõte ei kommenteerinud, kuid neil on taolisi probleeme varemgi esinenud. Juunis käskis üks Air Asia pilootidest pardalviibinutel palvetada, kui tehniline rike põhjustas Malaisiast Perthi teel olnud lennukis tugevat rappumist.