Merkel õnnitles Kurzi valimisvõidu puhul

Merkel ütles, et õnnitles Kurzi eile. Täna märkis ta, et Kurzi edu taga on Austria Rahvaerakonna energiline uuendamine, ent möönis samas, et parempoolse Vabaduspartei tugevus on selle rivaalidele suur väljakutse.

Merkel ei öelnud, millist valitsuskoalitsiooni ta Austrias näha sooviks.

Kurz on selgelt väljendanud oma poolehoidu karmile poliitikale sisserände osas ning möödunud aastal korraldas ta Balkani põgenikemarsruudi sulgemise. Merkel erimeelsused kahtluse alla ja märkis, et põgenikeküsimus ei ole suur tüliallikas.

«Kui temast saab Austria kantsler, siis ma mõistagi süvenen sellesse rohkem, kuid ma ei ole kuigi dramaatliselt mures,» lisas ta.