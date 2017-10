Austria alustab poliitilist parempööret

Tegu pole esimese korraga, mil Kurz noorusest hoolimata vastutusrikka ameti üle võtab. 2013. aastal sai temast kõigest 27-aastasena Euroopa noorim välisminister.

Oma nooruse tõttu on Kurzi võrreldud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Kanada peaministri Justin Trudeauga. Kuigi Kurz ei loonud Macroni eeskujul uut erakonda, on ta andnud ÖVP-le uue näo ja liigutanud partei poliitilisel spektril jõuliselt paremale.

«See on meie võimalus tõeliseks muutuseks. Teha on palju. On aeg uueks poliitiliseks stiiliks ja aeg uue poliitilise kultuuri jaoks,» ütles Kurz oma toetajatele pärast tulemuste avalikustamist pühapäeva õhtul.

ÖVPd toetas 31,4 protsenti Austria valijatest, mis tähendas, et võrreldes eelmiste valimistega 2013. aastal kasvas erakonna populaarsus rohkem kui seitsme protsendi võrra.

Teiseks tulnud parempoolne Vabaduspartei (FPÖ) pälvis 27,4 protsendi inimeste toetuse ja praegusel hetkel ÖVPga koalitsioonis olevad sotsiaaldemokraadid (SPÖ) jäid napilt maha, saades 26,7 protsenti häältest.

Kuna suure tõenäosusega moodustab Kurz valitsuse koos valimistel kolmandana lõpetanud paremäärmusliku Vabadusparteiga (FPÖ), siis arvatakse, et Austrias toimuv niinimetatud parempööre võib anda pärast pikka tsentristide valitsemisaega riigile sootuks uue näo.

Kurz ja FPÖ liider Heinz-Christian Strache jagavad konservatiivset maailmavaadet ja näevad immigratsiooni suure probleemina. Valimisvõitluses oligi migratsioon keskne teema. Deutsche Welle sõnul mängis kampaanias suurt rolli, et ÖVP ja FPÖ rõhusid sellele, et migrandid kujutavad ohtu Austria rahvuslikule ja kultuurilisele identiteedile.

Paremäärmuslaste edu muster oli nii Austrias kui ka naaberriigis Saksamaal toimunud valimistel sarnane. Mõlemas riigis olid äärmuslikumad parempoolsed jõud edukamad just piirkondades, kus on kõige vähem võõramaalasi või migrante.

Hoolimata sellest, et Kurz teeb mõnede inimeste jaoks vastuolulise sammu ja hakkab looma valitsust koos paremäärmuslastega, usub ta, et tema toetajate seas tekitab koalitsioon FPÖga vähem nurinat kui niinimetatud suurkoalitsioon sotsiaaldemokraatidega, mis on saanud paljude jaoks korruptsiooni ja stagnatsiooni sümboliks.

Uue Austria valitsuse mõju Euroopa Liidule võib olla ettearvamatu. Nimelt on FPÖ varem maininud, et sooviks Austria liitumist tugevalt immigratsioonivastaste Visegrádi riikide ehk Tšehhi, Ungari, Poola ja Slovakkiaga. «Me tihendame sidet Visegrádi grupiga ja oleks hea, kui saaksime isegi Visegrádi grupi liikmeks,» lausus Strache eelmisel nädalal.

Nüüd arvatakse, et parempoolses koalitsioonis liituks Austria vaadetelt Poola ja Ungari võimuerakondadega ning hakkaks nõudma senisest karmimat migratsiooni- ja pagulaspoliitikat.

Kuigi ka Kurzi näol on tegu immigratsioonivastase poliitikuga, on ta ka tugev Euroopa Liidu pooldaja ja tema juhtimisel ei pea Austria kartma Euroopa Liidust lahkumist. Seda tõenäoliselt isegi mitte juhul, kui luuakse koalitsioon FPÖga.