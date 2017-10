Kell kukkus, kuid selgust ei saabunud

Sellise küsimuse esitas Puigdemontile Hispaania peaminister Mariano Rajoy möödunud nädala kolmapäeval ehk päev pärast Puigdemonti parlamendis peetud kõnet. Puigdemont saatis küll Rajoyle eile enne tähtaega kirja, kuid ei vastanud selles Rajoy küsimusele.

Kataloonia omavalitsuse mikroblogivõrgustiku Twitter kontol avaldatud kirjas kutsus Puigdemont Rajoyd üles alustama dialoogi ja teatas, et Madrid lõpetagu Kataloonia rahva ja valitsuse vastased repressioonid.

Lisaks soovis Puigdemont, et tagasi võetaks Kataloonia kohaliku politsei Mossos dʼEsquadra juhile Josep Lluís Traperole ja veel kahele iseseisvusmeelse organisatsiooni liidrile esitatud süüdistused. Prokuratuur on esitanud neile süüdistuse mässule õhutamises, viidates sellele, et nad ei täitnud Madridi korraldust takistada ebaseadusliku hääletuse korraldamist Kataloonias. Süüdimõistmisel ähvardaks neid kuni 15-aastane vangistus.

Kataloonia eraldumise ära hoida lubanud Rajoy soovis Puigdemontilt vastust, et otsustada, kas käiku on vaja lasta riigi põhiseaduse artikkel 155, mis lubab keskvalitsusel võtta autonoomne piirkond oma otsekontrolli alla, kui viimase võimud käituvad riigi huvide vastaselt.

Eilses kirjas teatas Puigdemont, et ta on pakkunud peaministrile siiralt võimalust dialoogiks ning on rahumeelse lahenduse leidmiseks peatanud 1. oktoobri hääletusel saadud poliitilise mandaadi iseseisvuse väljakuulutamiseks.

Kataloonia liidri sõnul ei saa dialoogipakkumist käsitleda nõrkuseavaldusena, vaid ausa ettepanekuna leidmaks lahendus Hispaania ja Kataloonia suhetes aastaid valitsenud ummikseisule.

«Seepärast on meie peaeesmärk järgmise kahe kuu jooksul pöörduda teie poole dialoogisooviga,» seisis Puigdemonti kirjas. Seda Puigdemonti lauset on tõlgendatud soovina võita omale lisaaega.

Seejärel esitas Puigdemont Hispaania valitsusele kaks nõudmist. Esiteks, lõpetada repressioonid ja põhiõiguste rikkumised. Selle punkti all tõi Kataloonia president välja ka näiteks pangakontode külmutamise, meediavabaduse piiramise, riigiteenistujate kinnipidamise ja politseivägivalla 1. oktoobri hääletuse ajal.

Teiseks soovis Puigdemont, et korraldataks võimalikult kiiresti kohtumine kaardistamaks võimalusi esialgseks kokkuleppeks. «Ärme lase sellel olukorral enam halveneda. Heas usus, tunnistades probleemi ja sellega silmitsi seistes, olen kindel, et leiame võimaluse olukorra lahendamiseks,» lõpetas Puigdemont oma kirja.

Peaminister Rajoy avaldas lakoonilises avalduses kahetsust, et ta ei saanud Puigdemontilt vastust oma küsimusele, ja lisas, et kui Hispaania valitsus otsustab artikli 155 käiku lasta, vastutab selle eest ainuisikuliselt Puigdemont.

Asepeaminister Soraya Sáenz de Santamaría kinnitusel on Puigdemontil oma seisukoha selgitamiseks aega neljapäevani. «Lahendus on endiselt Puigdemonti kätes. Ta peab vastama jah või ei,» ütles Sáenz de Santamaría Hispaania päevalehe El País vahendusel.

Ka Hispaania välisminister Alfonso Dastis ja justiitsminister Rafael Catalá kinnitasid, et Puigdemonti kiri ei vasta Rajoy küsimusele.

«Neljapäev on Puigdemonti viimane võimalus,» lisas Rajoy Rahvapartei esindaja Fernando Martínez-Maillo El Paísi vahendusel, öeldes, et Kataloonia liider tekitab tahtlikult segadust. Martínez-Maillo lisas: «See (artikli 155 käikulaskmine – toim) ei tähenda Kataloonias autonoomia peatamist, vaid pigem seaduse juurde naasmist.»

Survet ei avalda Puigdemontile üksnes keskvalitsus Madridis, vaid ka tema poliitilised liitlased Kataloonias. Iseseisvuse kohest väljakuulutamist nõudev vasakpoolne erakond Candidatura d’Unitat Popular (CUP) teatas eile, et Puigdemont peab iseseisvuse ühepoolselt kohe välja kuulutama.

«Dialoog on võimatu, vahendamine on võimatu,» teatas CUPi esindaja Nuria Gibert üleeile uudisteagentuuri AFP vahendusel, lisades, et Puigdemont peab peaminister Rajoyle selgelt teatama, et ta on välja kuulutanud iseseisva Kataloonia vabariigi.

«Me peame tühistama [iseseisvusdeklaratsiooni] peatamise ja kodanike vabariik tuleb pühalikult ja kõikehõlmavalt välja kuulutada,» lisas Gibert, kes hoiatas, et erakond võib sel nädalal inimesed tänavatele tuua.

CUPil on Kataloonia 135-liikmelises esinduskogus kümme kohta ja kuigi erakond ei kuulu küll valitsuskoalitsiooni, sõltub Puigdemonti juhitav Kataloonia iseseisvusmeelne vähemusvalitsus just CUPi saadikute toetusest. CUPi toetuseta on koalitsioonil Junts pel Si kohalikus parlamendis 62 kohta.

Lisaks Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamisele soovib CUP ka Hispaania kuninga Felipe VI kuulutamist persona non grata'ks ning kõigi monarhi tiitlite ja autasude äravõtmist. Erakond põhjendas seda monarhia frankistliku pärandiga.