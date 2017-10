Iraagi valitsusväed alustasid Kurdistani tagasivõtmist

Juba eile keskpäeval teatas Iraagi väejuhatus, et terrorismivastased üksused on vallutanud nii Kirkūki linnast loodesse jääva sõjaväebaasi K1, kagu pool asuva sõjaväelennujaama, ühe kuuest Kirkūki provintsi naftaväljast Baba Gargari kui ka riikliku naftafirma peakorteri. USA armee 2003. aastal rajatud baas oli enne ISISe sissetungi Iraagi armee 12. diviisi peakorter, mille pešmerga võitlejad võtsid oma kontrolli alla 2014. aasta keskel.

Kuigi alguses oli Iraagi armee teatanud, et naftarikka provintsi pealinna nad ei tungi, võeti eile õhtul oma kontrolli alla ka kuberner Najm Eddine Karimi ametiruumid. Politseijuhi Raed Jawdati sõnul ei viibinud seal tol hetkel ühtegi inimest. Iraagi valitsus oli Karimi pärast 25. septembri iseseisvusreferendumi toimumist vallandanud, kuid too oli siiani keeldunud ametipostilt lahkumast.

Kirkūkis viibiva AFP ajakirjaniku sõnul põgenevad linnast kokkupõrgete hirmus tuhanded inimesed, mistõttu on Kirkūkist Kurdistani kahe suurema linna Arbili ja Sulaimaniyah’ viivad teedel tekkinud suured ummikud. «Sõidame ära, sest kardame, et siin hakkavad toimuma kokkupõrked,» ütles 51-aastane Chounem Qader uudisteagentuurile AFP.

Kurdistani ja Iraagi keskvõimu vaidlus sealse ala naftavaru üle on kestnud aastakümneid, aga septembris Bagdadi, USA, Türgi ja Iraani kiuste korraldatud iseseisvusreferendum lisas kõvasti õli tulle.

Ametlikult kuulub Kurdistani autoomsesse piirkonda kolm provintsi – Arbīl, Sulaymānīyah ja Dahūk –, referendum toimus aga peale nende provintside teistelgi Põhja-Iraagi vaidlusalustel piirialadel, sealhulgas 850 000 elanikuga Kirkūkis.

Iraagi peaministri Haider al-Abadi sõnul kaitseb operatsioon riigi territoriaalset terviklikkust, mis on seoses hiljutise rahvahääletusega ohtu sattunud. Tema sõnul on armeel kästud kaitsta kõiki kodanikke.

Sellegi poolest toimusid esimesed kokkupõrked föderaalvägedega Kurdi ametivõimude andmetel juba ööl vastu eilset. Kirkūki haigla arsti sõnul sai kokkupõrgetes surma vähemalt kümme kurdi võitlejat, vigastada 27. Eile varahommikul tuli Kirkūkist 75 kilomeetrit lõuna pool asuvast Ţūz Ḩurmātūst teateid suurtükitulevahetusest ning Kirkūki elanike sõnul oli ka linnas kuulda relvatärinat ja plahvatusi.

Päeval vahendas aga AFP, et Kurdistani Patriootlikule Liidule (PUK) lojaalsed pešmerga väed on otsustanud nende kontrolli all olevad aladelt vastupanuta taanduda. Iraagi vägede kiiret edenemist seletabki lõhe kurdide leeris, märgib Washington Post. Nimelt oli Kirkūki provintsi lõunapoolsete alade valvamine jäetud PUKi toetajatest võitlejate hooleks. PUKi juhtfiguuridel on tihedad sidemed nii Iraani kui ka Iraagi keskvõimuga, eriti riigi praeguse presidendi Fuʼād Maʽṣūmiga, kes on ka ise kurd.

Keerulisem osa on Iraagi valitsusvägede jaoks seega veel ees, sest põhjas satuvad nad vastamisi praegu piirkonnas võimul olevale Kurdistani Demokraatlikule Parteile (KDP) lojaalsete vägedega. KDP parteijuht ja praegune Kurdistani liider Mesûd Barzanî on aga sama mees, kes algatas iseseisvusreferendumi.

Iraagi naftaministeeriumi andmetel peatati eile nafta pumpamine veel kahel Kirkūki suurimal naftaväljal. «Kurdi tehasetöölised katkestasid täna töö Bay Hassan ja Havana naftapuurkaevude juures ning lahkusid enne Iraagi vägede saabumist,» teatas ministeerium eile. Iraagi keskvõimu suuroperatsioon mõjutas seetõttu otseselt maailmaturgu, kus nafta hind järsult tõusis.

Konflikti juures tuleb silmas pidada, et tegemist on naftarikka piirkonnaga, mille kuuelt naftaväljalt saadatakse 340 000 – 550 000 barrelit naftat päevas, ning selle ekspordist saadud tulu on siiani saanud endale regionaalvalitsus.

Kurdi pešmerga võitlejate ja Iraagi valitsusvägede konflikt on väga ebamugav Ameerika Ühendriikidele, kes on koolitanud ja varustanud mõlemat poolt. USA kaitseminister James Mattis ütles reedel, kui aduti kriisi ägenemist, et Washington püüab pingetele lahendust leida, ning manitses tülitsejaid keskenduma võitlusele ISISega.

Eile tegi avalduse USA juhitava ISISe vastase koalitsiooni juht, rõhutades dialoogi olulisust. «Pooled peavad keskenduma ühise vaenlase Islamiriigi võitmisele Iraagis,» ütles USA kindralmajor Robert White.

Toetust Iraagi keskvalitusele väljendas taas ka Türgi, kinnitades, et on nõus tulema appi kurde naftarikkast Kirkūki linnast välja ajama. Ankara kardab nimelt, et Iraagi kurdide iseseisvussoov nakatab Türgi kurdi vähemust.