USA välisminister ei eitanud, et ta nimetas Trumpi idioodiks

Tillerson astus eile üles telekanali CNN telesaates «State of the Union» (eesti keeles «Olukorrast riigis») ja keeldus kahel korral vastamast ajakirjaniku Jake Tapperi küsimusele, kas ta nimetas riigipead idioodiks (inglise keeles moron).

«Ma kutsun presidenti härra presidendiks,» vastas Tillerson. «Lõpuks teeb tema otsuseid. Ma püüan neid otsuseid ellu viia,» lisas Tillerson.

Tapper püüdis seejärel uuesti Tillersonilt konkreetset vastust saada, kuid välisminister jättis taas kord vastamata. Tillersoni sõnul šokeeris teda, et Tapper kulutab sellele nii palju aega, kuigi küsida oleks paljude teiste välispoliitikaga seotud teemade kohta.

Sellest, et Tillerson nimetas juulis toimunud kohtumise järel president Trumpi idioodiks, kirjutas esmalt NBC News, kuid sama on kinnitanud ka mitmed teised väljaanded.

Säärase hinnangu olevat Tillerson NBC andmetel andnud selle peale, kui Trumpile näidati Pentagonis toimunud kohtumisel graafikut viimaste kümnendite jooksul oluliselt vähenenud USA ja Venemaa tuumaarsenali kohta.

Seda nägi president aga hoopis ohumärgina ja teatas kohtumisel viibijatele, et USA vajab rohkem tuumarelvasid, osutades graafikul 1969. aastale, mil Ühendriikidel oli neid 32 000. Enda kinnituse kohaselt tahaks ta, et relvasid oleks ka praegu sama palju.

Relvajõudude kõrged ametnikud ning Trumpi nõunikud üritasid presidendile seejärel selgeks teha, et kannapööre tuumarelvade osas oleks kehtivate lepingute rikkumine.

See olevatki Tillersonil kopsu üle maksa ajanud ja pärast kohtumise lõppu kuulsid ametnikud väidetavalt pealt, kuidas välisminister presidenti idioodiks kutsus.

Sellest ajast on USA meedia väitel väldanud ka Trumpi tüli Tillersoniga, millega on kaasnenud ka kuulujutud Tillersoni lahkumise kohta.

Tillerson on eitanud väiteid, et ta plaanib tagasi astuda. Hulk Ameerika analüütikuid on siiski veendunud, et on vaid aja küsimus, mil endine naftakuningas ja ExxonMobili kauaaegne juht välisministri ametist loobub.

Läinud nädala teisipäeval mainekas väljaandes Forbes avaldatud intervjuus avas Trump enda ja Tillersoni suhtluse tagamaid ja tunnistas, et neil on olnud erimeelsusi. Samas märkis president, et tal pole teistsuguse mõtteviisi vastu midagi, aga nentis, et lõppude lõpuks on ikkagi tema sõna see, mis loeb.

Kui Forbes presidendi käest Tillersoni vihapurske kohta uuris, vastas Trump, et Tillersoni enda sõnul pole ta sellist asja öelnud. Pärast seda kutsus Trump välisministrit üles IQ-testi tulemusi võrdlema: «Ma arvan, et tegu on libauudisega, aga kui ta seda ütles, siis tuleb meil ilmselt IQ-teste võrrelda. Ma võin teile öelda, kes võidab.»