Malta valitsust korruptsioonis süüdistanud blogija hukkus plahvatuses

Muscat nimetas pressikonverentsil tapmist barbaarseks ning andis julgeolekuteenistustele korralduse panustada maksimaalselt, et teo toimepanijad kohtu ette tuua.

«Täna juhtunu on vastuvõetamatu mitmel tasandil. Täna on must päev meie demokraatiale ja sõnavabadusele,» märkis ta.

«Ma ei puhka enne, kui õigus võidutseb.»

Muscati Tööpartei võitis neli kuud enne Caruana Galizia surma ülekaalukalt ennetähtaegsed valimised, mille ta kuulutas välja pärast mitmeid tema siseringi puudutanud nn Panama paberitega seotud skandaale.

2013. aastast saadik võimul olnud Muscat on alati igasuguseid kuritarvitusi eitanud ja lubanud tagasi astuda, kui ilmneb, et tema perekonnal on salajane konto offshore pangas, nagu Caruana Galizia oli väitnud.

Blogija varasemad korruptsioonisüüdistused on õigeks osutunud.