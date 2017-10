President Kaljulaid BBC-le: esimese sammu suhete parandamiseks peab tegema Kreml

Intervjuus küsis ajakirjanik Oleg Antonenko muu hulgas, kas Kaljulaid peab Venemaad vaenulikuks riigiks. President vastas eitavalt ning rõhutas, et Venemaa on meie naaber, vahendas Rus.Postimees.

«Oleksin väga rõõmus, kui meil oleksid head suhted Venemaaga, mis areneb demokraatia teed minnes. Muide, ma arvan, et Venemaa oleks märksa edukam majanduslikus plaanis, kui ta läheks demokraatia teed pidi. Sest kui sa oled ettearvamatu, siis investeeringud sinu juurde ei tule,» ütles Kaljulaid.

Eesti president avaldas lootust, et lääneriikide ja Venemaa suhted võivad paraneda ning mida varem see toimub, seda parem. «Kuid paraku peab esimesed sammud suhete paranemiseks tegema Venemaa. Mitte lääneriigid, kes vaid tuletavad Venemaale meelde tema rahvusvahelisi kohustusi,» arvas Kaljulaid.

Riigipea avaldas intervjuus heameelt, et lääneriigid on 2008. aasta Vene-Gruusia sõjast õppinud. «Arvan, et 2008. aastal me nägime laviini algust, mis peatus Ukrainas Krimmis.»

«Ja kui toimusid Gruusia sündmused, ei olnud Lääne reaktsioon piisavalt tugev. Lääneriigid ei andnud mõista, et ei talu sellist sündmuste käiku. Nüüd on lääne valitsused sellest õppinud. Nii et kui juhtusid Krimmi sündmused, järgnes tugev vastureaktsioon,» märkis Kaljulaid.