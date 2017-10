Hispaania kärpis Kataloonia kriisi tõttu majanduskasvu prognoosi

Hispaania valitsus kärpis majanduskasvu prognoosi Brüsselile saadetud järgmise aasta eelarvekavas.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy hoiatas esmaspäeval Kataloonia liidrile Carles Puigdemontile saadetud kirjas poliitilise vastasseisu majandusliku mõju eest

"Teie ja teie valitsuse astutud viimased sammud tekitavad suure lõhe Kataloonia ühiskonnas, samuti tohutu majandusliku ebakindluse, mis ähvardab inimeste heaolu," kirjutas Rajoy.

Kümned kompaniid on juba teada andnud, et kolivad oma peakorterid Katalooniast teistesse Hispaania piirkondadesse. Reitinguagentuur Standard and Poor's on hoiatanud majanduslanguse eest, kui Kataloonia kriis peaks venima.

Hispaania valitsus rõhutab, et kasvav ebakindlus Kataloonia suhtes on seadnud ohtu riigi taastumise finantskriisist.