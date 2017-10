Keenia politsei tappis valimisjärgsetes rahutustes 67 inimest

Amnesty International ja Human Rights Watch ütlesid, et vähemalt 67 inimest sai Keenias surma pärast seda, kui kuulutati välja president Uhuru Kenyatta valimisvõit. Ülemkohus tühistas hiljem valimistulemused, viidates rikkumistele, ning uus valimiste kuupäev on 26. oktoober.

Inimõigusorganisatsioonid ütlevad raportis, et julgeolekutöötajad korraldasid opositsioonivastaseid operatsioone Mathares, Kiberas, Babadogos, Dandoras, Korogochos, Kariobangis ja Kawangware slummides 9.-13. augustini.

Amnesty Internationali regionaaljuhi asetäitja Michelle Kagari ütles, et ülemäärase jõu kasutamine on muutunud Keenias politsei operatsioonides tavaliseks ning see tuleb otsustavalt lõpetada enne järgmiste valimiste toimumist.

Politsei kõneisik George Kinoti tõrjus raporti, nimetades seda "sensatsiooniliseks" ja valedel põhinevaks.

Opositsiooniliider Raila Odinga, kelle kaebus valimisrikkumistest viis presidendivalimiste tulemuste tühistamiseni, loobus uutel valimistel kandideerimast, öeldes, et tema üleskutseid reformida keskvalimiskomisjon on eiratud. Ta kutsus poolehoidjaid korraldama sel nädalal iga päev proteste.

Valitsus on keelanud protestid Keenia kolme suurima linna äripiirkondades.