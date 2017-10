88-aastane holokausti eitaja mõisteti vangi

Ursula Haverbeck üht oma voldikustest hoidmas. Foto: FRISO GENTSCH/AFP/Scanpix

Haverbeck pole seni hoolimata mitmetest varasematest süüdimõistvatest otsustest trellide taga viibinud. Eilsel istungil mõisteti ta süüdi vihakõnes ühel eelmise aasta alguses Berliinis aset leidnud üritusel. õnes eitas ta taaskord juutide massimõrva Natsi-Saksamaal.

Lisaks peab Haverbeck kohtu ette ilmuma ka 23. novembril Detmoldi linnas, mille kaks varasemat kohtuotsust ta edasi kaebas. Varem sel aastal Detmoldi kohtus viibides jagas ta ajakirjanikele, kuid samuti ka süüdistajale ning kohtunikule voldikuid, mille pealkiri oli «Vaid tõde vabastab teid». Selles eitab ta taaskord natside kuritegusid.

Kord esines Haverbeck televisioonis teatades, et holokaust on suurim ja jätkusuutlikum vale ajaloos. Saksa meedia on ta tema tegevuse tõttu ristinud natsivanaemaks.

Haverbeck ja tema lahkunud abikaasa, kes oli enne Teist maailmasõda ja selle ajal tegus Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei (NSDAPi) liige, asutasid parempoolse õppekeskuse Collegium Humanum. Selle tegevus keelati 2008. aastal.

Haverbeck pole ühtki oma karistustest kandnud, sest ta on need kõik edasi kaevanud.