Birma põhjaosas on maha põlenud ligi 300 rohingjade küla

Piirkonnas tehtud satelliidipiltidel võib näha moslemitest rohingjade hävinud külasid, mille naabruses olevad külad on puutumata.

Organisatsiooni andmeil ilmneb fotodelt, et tulekahjud on koondunud rohingjade küladesse. Birma ametiisikud väidavad, et julgeolekujõudude operatsioon piirkonnas oli fotode tegemise ajaks juba peatatud.

«Neilt satelliidipildid jutustavad, miks üle poole miljoni rohingja on vaid nelja nädala jooksul Bangladeshi põgenenud. Birma sõjavägi on hävitanud sadu rohingjade külasid ning on süüdi mõrvades, vägistamistes ja muudes inimõigusrikkumistes, sundides inimesi elu eest põgenema,» seisab Human Rights Watchi avalduses.

Organisatsioon on uurinud pilte 866 Arakani külast. Suurem osa hävinud küladest on põlenud rohkem kui 90 protsendi ulatuses.

Birma valitsus on külasid laastanud tulekahjudes süüdistanud mässulisi ja kohalikke rohingjasid, kuid ei ole oma väidete kinnituseks mingeid tõendeid esitanud.

Birmast põgenevad rohingjad. Foto: SUMAN PAUL/ZEPPELIN/SIPA/Scanpix

Vägivald Birma lääneosas sai alguse 25. augustil pärast rohingja mässuliste rünnakut politsei kontrollpunktidele.

ÜRO juurdluskomisjoni läinudnädalases raportis öeldakse, et Birma väed püüavad hästi organiseeritud, koordineeritud ja süstemaatilise tegevusega rohingjad piirkonnast välja ajada ja takistada neid tagasi pöördumast.