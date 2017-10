Hiina president loodab parteikongressil võimu suurendada

Xi pöördub rahva poole kõnega, milles esitab visiooni maailmas suuruselt teise majandusega riigi poliitika- ja majandussuundadest järgmise viie aasta jooksul.

Külades kantakse presidendi kõnet üle avalikesse kohtadesse paigutatud valjuhäälditest, kõikjal on tugevdatud julgeolekumeetmeid ja teisitimõtlejail hoitakse tavalisest tähelepanelikumalt silma peal.

Kongress pikendab eeldatavasti Xi ametiaega parteijuhina ja tema isiklik poliitikateooria kantakse ilmselt partei põhikirja, kus on ees Mao Zedongi ja Deng Xiaopingi poliitilised tõekspidamised.

See annab märku, et viimaste kümnendite mõjuvõimsaim Hiina liider Xi jääb veel vähemalt järgmiseks viieks aastaks riigi poliitikat suunama, sest kodumaal talle vastast ei leidu.

Hiinat juhib partei poliitbüroo alaline komitee, praegu on see seitsmeliikmeline ja peasekretäri Xi järel on tähtsuselt teisel kohal peaminister Li Keqiang.

Xi ja Li jäävad ilmselt mõlemad ka edaspidiseks ametisse, kuid ülejäänute saatus ei ole nii kindel. Arvatakse, et neli alalise komisjoni liiget lahkub.

Vaatlejaid huvitab ka Xi võimaliku mantlipärija küsimus, sest ametlikult piirdub presidendi ametiaeg kahe viieaastase perioodiga. Partei peasekretäri ametikohal seesuguseid piiranguid ei ole.

Praegu 64-aastane Xi võib noorema liidri kasuks ametist kaanduda, kuid jääda kulisside tagant riiki juhtima.

Politoloogide sõnul on Xi suutnud poliitilistest vastastest väga osavalt jagu saada.

Kongressist võtab osa 2287 hoolikalt valitud delegaati 40 valimisringkonnast, ning valitsuse, sõjaväe, tööstuse ja rohujuuretasandi organisatsioonide esindajad, kelle taga on 89 parteiliiget.

Nad valivad salajasel hääletusel umbes 400 kandidaadi hulgas 200-liikmelise keskkomitee, mis siis omakorda valib 25-liikmelise poliitbüroo ja selle alalise komitee, mida juhib peasekretär.