Mõrvatud Malta ajakirjanik süüdistas peaministrit rahapesus

Daphne Caruana Galizia / Matthew Mirabelli/AFP/Scanpix

Caruana Galizia Peugeot 108 hävines tugeva plahvatuse tagajärjel, mis heitis sõiduki tükke tee lähedal asunud põllulegi. Naine viibis autos.

Ajakirjanik pidas blogi, millel oli tihti rohkem lugejaid, kui riigi ülejäänud ajalehtedel kokku. Politico kirjeldas teda hiljuti, kui ainuisikulist WikiLeaksi.

Enne surma süüdistas Caruana Galizia Muscat’ ja tema kaht lähedast abi offshore kontode kaudu Malta passide müümises ja Aserbaidžaani valitsuselt altkäemaksu võtmises.

2013. aastast saadik võimul olnud Muscat on kõiki taolisi süüdistusi eitanud ja lubanud tagasi astuda, kui ilmneb, et tema perekonnal on salajane konto offshore pangas, nagu Caruana Galizia väitis.

Muscati Tööpartei võitis neli kuud enne Caruana Galizia surma ülekaalukalt ennetähtaegsed valimised, mille ta kuulutas välja pärast mitmeid tema siseringi puudutanud nn Panama paberitega seotud skandaale.

Muscat nimetas kohe peale juhtumit korraldatud pressikonverentsil tapmist barbaarseks ning andis julgeolekuteenistustele korralduse panustada maksimaalselt, et teo toimepanijad kohtu ette tuua.

Kiirabi ja politsei sündmuspaigal. Foto: Rene Rossignaud/AP/Scanpix

«Kõik teavad, et Caruana Galizia kritiseeris mind karmilt,» ütles Muscat pressikonverentsil. «Ta tegi seda nii isiklikul kui poliitilisel tasandil, kuid miski ei õigusta taolist barbaarset tegu.»

«Täna juhtunu on vastuvõetamatu mitmel tasandil. Täna on must päev meie demokraatiale ja sõnavabadusele,» märkis ta. «Ma ei puhka enne, kui õigus võidutseb.»

Muscat lisas hilisemal pressikonverentsil, et juhtunut on palutud appi uurima Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

Keegi plahvatuse eest vastutust võtnud pole.

Ajakirjanikku tulid tänavatele mälestama tuhanded inimesed. Foto: Matthew Mirabelli/AFP/Scanpix

Teinegi Caruana Galizia tugeva kriitika osaliseks saanud Malta Rahvusliku erakonna liider Adrian Delia aga kuulutas, et ajakirjanik tapeti tema töö pärast.

«Täna leidis aset poliitmõrv,» teatas ta eile. «Tänane juhtum pole tavaline mõrv. See on õigusriigi täieliku kokkuvarisemise tagajärg.»

Blogija varasemad korruptsioonisüüdistused on õigeks osutunud.