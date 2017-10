Saakašvili nõuab Kiievi meeleavaldusel Porošenko tagandamist

«Kutsun kiievlasi üles tulema pärast tööpäeva lõppu siia ja nõudma vaid üht – et Porošenko hakkaks mõtlema ametist loobumise peale,» ütles Saakašvili ülemraada esisel väljakul.

«Kuni on Porošenko, on vaesus, alandused, ukrainlaste ja eriti noorsoo väljaränne,» teatas Saakašvili. «Kui Porošenko teid viimast korda jälle ei kuule ja üritab võita aega, nagu ta on seda juba kolm aastat teinud, siis mulle tundub, et peaksime siit väljakult minema ühte sootuks teise paika.»

Meeleavaldus ülemraada ees. Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix

Ülemraada esisele meeleavaldusele oli täna keskpäevaks kogunenud umbes neli ja pool tuhat inimest, veel poolteist tuhat avaldas meelt Ukraina keskpanga juures. Meeleavaldused olid rahumeelsed. Nõutakse valimissüsteemi muutmist proportsionaalseks, avatud piirkondlike nimekirjadega, sõltumatu korruptsioonikohtu loomist, ja saadikupuutumatuse tühistamist.