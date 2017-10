Pildid ja video: Ophelia värvis Londoni päikese punaseks

Sudu tõi Saharast Euroopa kohale torm Ophelia, sellele andsid lisa ka metsapõlengud Hispaanias ja Portugalis. «Ophelia sai alguse Asooridelt (Portugali autonoomne piirkond Atlandi ookeanil), kus see kasvas orkaaniks,» kirjeldas BBC sünoptik Simon King.

«Põhja poole liikudes vedas see endaga kaasa ka troopilise õhu Sahara kohalt,» lisas ta. «Tolm lendleb õhus kõrgele atmosfääri – see juhtus nüüd näiteks Suurbritannia kohal.»

The sky over #London takes on a very end-of-days hue as the remnants of hurricane #Ophelia reach the UK and Ireland. @PA pic.twitter.com/jCSFGOSAQn