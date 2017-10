Kreml: välismaale sõdima läinud venelastest on hukkunud «mõnisada»

«Kodanike üle, kes on sõitnud ära selleks, et osaleda ebaseaduslikes relvarühmitustes, peetakse arvet. Praktiliselt kahe kolmandiku kohta nendest, kes on ära sõitnud, on kogutud tõendid, algatatud kriminaalasjad,» ütles Vene siseministeeriumi terroritõrjeosakonna ülem Timur Valiulin presidendi inimõiguste nõukogu istungil.

«Mõnisada likvideeriti vahetult lahingupaigas,» ütles politseikindral.

Tema sõnul on siseministeerium mures sisside võimaliku naasmise pärast Venemaale, kuid ta rõhutas et «see asi on meil föderaalse julgeolekuteenistusega kontrolli all». «Olukord on väga keeruline, kuid täiesti hallatav,» lisas Valiulin.