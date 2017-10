Ungari ähvardab peatada partnerluse Ukrainaga

«Võtnud vastu selle seaduse, arvan, riskivad nad kaotada väga tähtsa partneri ja liitlase, kui nad oma seisukohta ei muuda,» ütles Kövér Peterburis kohtumisel Vene föderatsiooninõukogu esinaise Valentina Matvijenkoga.

Ta märkis, et see seadus rikub paljusid rahvusvahelise õiguse sätteid. Kövéri sõnutsi riivab see seadus 170 000 Ukraina ungarlase huve.

«See seadus muudab võimatuks harida ungari lapsi nende emakeeles,» ütles ta.

Ungari «on eriti pettunud, sest pidas Ukrainat pärast iseseisvuse saavutamist usaldusväärseks partneriks» ja toetas seda suhete loomisel Euroopa Liiduga, eriti viisavabaduse andmisel, märkis parlamendi esimees.

Ukraina Ülemraada võttis septembris vastu haridusseaduse, mille järgi tuleb rahvusvähemuste keeltes antav haridus kolme aastaga üle viia ukraina keelele. President Petro Porošenko kuulutas seaduse välja 27. septembril. Seaduse vastu on sõna võtnud Ungari, Rumeenia, Venemaa ja Moldova.