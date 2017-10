Autopomm tappis liiga palju teadnud ajakirjaniku

Põnevikuga sarnaneva loo puhul on tegu hoopis Euroopa Liidu eelmises eesistujariigis Maltal toimunuga, kus esmaspäeval hukkus autopommiplahvatuses 53-aastane uuriv ajakirjanik Daphne Caruana Galizia.

Caruana Galizia kogus tuntust, uurides aastate jooksul väidetavalt korruptsiooniga tihedalt seotud olevaid riigiametnikke ja ärimehi. Tema blogi kuulus Malta kõige loetumate veebilehtede hulka ja tunnustuse osaliseks sai ajakirjanik isegi välismaal. Sel aastal luges väljaanne Politico naisajakirjaniku üheks Euroopa mõjukaimaks valitsuse läbipaistmatuse vastu võitlejaks.

Väga suurt rolli mängis Caruana Galizia niinimetatud Panama paberitega seotud isikute paljastamisel. Selle aasta alguses sattus Panama paberitega seoses ajakirjaniku haardesse ka peaminister Joseph Muscati abikaasa Michelle Muscat.

Pärast Caruana Galizia esitatud süüdistusi kaebas peaminister ajakirjaniku kohtusse. Terve karjääri jooksul saatsid vastuolulist ajakirjanikku erinevad kohtuasjad. Näiteks kritiseeris ta 2010. aastal oma blogis kohtunik Consuelo Scerri Herrerat, kes seejärel algatas tema vastu kohtuasja, mille käigus süüdistati ajakirjanikku laimamises.

Tapetud ajakirjaniku perekond teatas juba esmaspäeval, et sõltumatuse huvides soovitakse kohtunik Scerri Herrera tagandamist Caruana Galizia mõrva uurimisest. Perekond väitis, et neil puudub kohtuniku vastu usaldus. Kohus tuligi perekonnale vastu ja eile määrati uurimist juhtima kohtunik Anthony Vella.

Esmaspäeval, vaid mõni tund enne saatuslikku plahvatust avaldatud blogipostituses kurtis Caruana Galizia, et korruptsiooniga seotud juhtumite uurimine pole piisavalt intensiivne ja edusamme ei tehta. «Petturid on kõikjal, kuhu vaatad. Olukord on lootusetu,» kirjutas ajakirjanik prohvetlikud sõnad oma viimaseks jäänud postituse lõpus.

Esmaspäeva pärastlõunal istus Caruana Galizia oma Malta põhjaosas asuvas Bidinja külas asuva kodu juures rendiautosse Peugeot 108. Vaid mõnisada meetrit kestnud sõidu järel ajakirjaniku auto plahvatas, paiskus üle valli, käis mitu korda üle katuse ning lõpetas oma teekonna põllul. Väikeautost jäi alles vaid põlenud vrakk.

Sündmust pealt näinud mehe sõnul toimus kaks plahvatust. Esmalt oli näha väiksemat plahvatust auto sees ja mõni aeg hiljem toimus teine, suurem plahvatus.

Peaminister Muscat nimetas teda tugevalt kritiseerinud ajakirjaniku tapmist rünnakuks sõnavabadusele. «Ma ei puhka enne, kui õiglus on jalule seatud. Riik väärib õiglust,» lausus peaminister eile.

Eile hommikul teatas Malta siseminister Michael Farrugia, et mõrva uurimisel tulevad Malta ametivõimudele appi Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja ka Hollandi eksperdid.

Hollandi kohtuekspertiisi töötajad olid eile hommikul sündmuspaigal kohal, hiljem liitusid nendega ka FBI uurijad. Mõrvapaiga ümber tekitas politsei juba esmaspäeval perimeetri, et inimesi sealt eemal hoida.

Kuigi Malta meedia väitel oli Caruana Galizia kaks nädalat tagasi pöördunud tema vastu suunatud ähvarduste tõttu politseisse, teatas politsei, et viimase kahe nädala jooksul i ei ole olnud ühtki sellist juhtumit.

Arusaadavalt on hääleka kriitiku tapmine viinud Malta šokki. Opositsiooniliider Adrian Delia on veendunud, et ajakirjaniku surma taga on poliitilised põhjused, ja seetõttu soovib ta, et uurimise viiksid läbi tõeliselt sõltumatud isikud: «Me ei aktsepteeri, et uurimise viiks läbi politseiülem, armee komandör või kohtunik, kes on kõik olnud Caruana Galizia kriitika keskmes.»