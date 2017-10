EIK: Navalnõi süüdi mõistnud Vene kohtu otsus oli «meelevaldne»

EIK-i hinnangul tõlgendasid Vene kohtud äriseadustikku «ulatuslikult ja ennustamatult». Otsusega mõisteti Navalnõi ja tema vend süüdi kelmuses ja rahapesus.

Navalnõi mõisteti 2013. aastal teises kaasuses süüdi omastamises, kuid EIK otsustas eelmisel aastal, et ka see otsus polnud põhjendatud.

Navalnõi on alati öelnud, et tema vastu esitatud Vene riigi hagid on poliitiliselt motiveeritud ning nende eesmärk on takistada tal kandideerimast 2018. aastal presidendiks. Teisipäeval otsustas Vene valimiskomisjon, et Navalnõi saab kohtu määratud karistuste tõttu presidendiks kandideerida alles 2028. aastal.