Jeemenis kukkus alla Araabia Ühendemiraatide sõjalennuk

Araabia Ühendemiraatide riikliku uudisteagentuuri lühiteates märgiti, et lennuk kukkus alla tehnilise rikke tõttu.

Jeemeni sõda, mille tekitatud viletsust süvendavad vaesus, koolera ja terendav massilise nälgimine, on nõudnud üle 8600 inimelu alates 2015. aasta märtsist, kui Saudi Araabia ja selle liitlased sekkusid president Abedrabbo Mansour Hadi poolel konflikti Iraani toetatud huthi šiiamässuliste ja nende liitlaste vastu.

Sõjas on surma saanud üle saja Araabia Ühendemiraatide sõjaväelase.

Saudi Araabia juhitav koalitsioon on alates 2015. aastast hoidnud Jeemenit õhu- ja mereblokaadis ning korraldanud arvukalt õhulööke ekspresidendi Ali Abdullah Saleh' vägede ja tema šiiamässulistest liitlaste huthide vastu. Tõsise toidupuuduse all kannatab üle 17 miljoni jeemenlase ja aprillis puhkenud kooleraepideemia on nõudnud rohkem kui 2000 inimese elu.

Jeemenis valitseb ÜRO hinnangul maailma kõige rängem inimõigusolukord.

Praeguseks on Jeemen poolitatud kaheks: huthide ja Saleh' vägede leer valitseb riigi põhjaosas, araabia koalitsiooni toel hoiavad valitsust toetavad väed enda käes lõunaosa, kus neil tuleb lisaks huthidele võidelda ja džihadistidega.