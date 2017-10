Raqqas on liitlasvägedele alistunud umbes 400 pühasõdalast

Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid teisipäeval, et Raqqa linn on üle nelja kuu kestnud lahingute järel vallutatud.

«Viimastel päevadel on Raqqas ennast vangi andnud umbes 400 islamivõitlejat,» ütles Ühendriikide kõrge sõjaväeametnik kolonel Ryan Dillon ajakirjanikele videokõnes.

USA juhitud koalitsioon hoiatas siiski, et linnas on jätkuvalt mõned kohad, kus tegutsevad äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejad.

Koalitsiooni pressiesindaja Ryan Dillon ütles teisipäeval, et SDF hõivas viimased ISi tugipunktid Raqqas, kuid nende üle täielikku kontrolli saavutatud ei ole. Aladelt otsitakse miine ja võimalikke džihadiste.

«Me pole saanud ametlikku teadet, et Raqqa on puhastatud,» lausus Dillon.

Tema sõnul pole koalitsioon viimasel kolmel päeval sooritanud Raqqas ühtegi õhulööki, et tsiviilisikud saaksid linnast lahkuda ja pühasõdalased alla anda.

«Raqqa langemisega kaotab IS lätte, kust kavandati ja toetati terroriakte Süürias, Iraagis ja mujal maailmas,» ütles Dillon.