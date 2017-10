Merkel alustab eelkõnelusi valitsuse moodustamiseks FDP ja Rohelistega

Merkel istub liberaalse ja ettevõtlusmeelse FDPga maha Eesti aja järgi kell 13. Pärast seda algab tal Eesti aja järgi kell 17.30 kohtumine vasakpoolsete ja keskkonnameelsete Rohelistega.

Kui eelkõnelused lähevad hästi, siis tulevad FDP, Rohelised, Merkeli juhitud Kristlik-Demokraatlik Partei ja selle sõsarerakond Kristlik-Sotsiaalne Liit reedel kokku ning käivitavad koalitsioonikõnelused.

Kuna erakonnad on poliitilise spektri eri otstest, siis arvavad eksperdid, et kõnelused kujunevad rasked. Kompromissi on vaja leida mitmes okslikus valdkonnas, näiteks immigratsioonis, Euroopa Liidu reformimises ja kliimapoliitikas.

Oodatakse, et valitsust enne jaanuari ei moodustata. Kui kõnelused ebaõnnestuvad, siis võivad ees seista ka erakorralised parlamendivalimised, sest kõnelusi alustava nelja erakonna koalitsioon on sisuliselt ainuke enamusvalitsus, mida on võimalik 24. septembril toimunud parlamendivalimiste järel moodustada.