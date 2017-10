Helsingborgi elanik: arvasin, et plahvatus kärgatas mu rõdul

Plahvatus tekitas suurt kahju suurele osale politseihoonest ja majale, mis asus selle vastas. Ükski inimene siiski plahvatuses viga ei saanud.

«Olukord on äärmiselt tõsine,» ütles Rootsi politseijuht Dan Eliasson. «Rünnak politsei vastu pole mitte ainult ühiskonna ründamine – see sihib ka kõigi julgeolekut.»

Eliasson lisas, et Helsingborgi politseinikele on asja appi uurima saadetud riiklikud jõud- kaasa arvatud riiklik pommirühm.

Teade plahvatusest saabus veidi pärast keskööd. Plahvatus tekitas suurt kahju nii politseihoone fuajeele kui ka sisemusele. «Kogu sissepääs hävines plahvatuses. Aknad on katki ja ka põrandad kahjustatud,» ütles Helsingborgi päästeteenistuse töötaja Lennart Linderos.

Plahvatuse järel puhkes hoones väiksemat laadi põleng, mida saabusid kustutama tuletõrjujad.

Täna hommikuks olid sündmuskohal oma tööga lõpule jõudnud pommitehnikud, kuid ülejäänud eksperdid jätkasid uurimist.

Politsei pressiesindaja Åsa Emanuelsson ütles, et hoone endani pole uurijad veel jõudnud, kuid selle kallal plaanitakse tööd alustada tänase päeva jooksul. «Sellele tekkinud kahju on märkimisväärne, kuid täpsemalt ei oska me veel midagi öelda.»

Ümbruskaudsete elanike sõnul oli plahvatus väga tugev. «Olin köögis ja tundsin, kuidas korter värises. Jäi mulje nagu keegi oleks mulle midagi rõdule visanud,» kirjeldas üks neist.