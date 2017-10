Trump lõikas sügava haava USA ja Iraani suhetesse

Oli teada, et juba enne Trumpi sõnavõttu oli Suurbritannia peaminister Theresa May temaga ühenduses ja manitses ettearvamatut presidenti. Eelmisel pühapäeval televisioonis antud intervjuus avalikustas ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et kutsus teda üles dialoogile.

Kuna Trump soovib Macroni hinnangul olla Iraani vastu karmim, siis pakkus Prantsusmaa riigipea, et jätkata tuleb Iraani kontrollimist ning nõustus Trumpiga, et Iraani raketikatsetuste suhtes tuleb võtta resoluutsem seisukoht.

Üks argumente, mille Macron Trumpile esitas, oli see, et karmus ei tähenda välispoliitikas alati edu. «Ma ütlesin talle, et see lähenemine [suhetele Iraaniga] on vale, sest me peame vaatama, kus me praegu Põhja-Koreaga oleme,» vahendas Politico Prantsusmaa presidendi sõnu.

Pärast Trumpi sõnavõttu esitasid Macron, May ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ühisavalduse, kus väitsid, et Iraani leppe hoidmine on kõigi riikide ühine julgeolekuhuvi.

Teravad arvustused

Ka riigisiseselt sai Trump pärast oma sõnavõttu palju kriitikat. Endine välisminister John Kerry, kes mängis olulist rolli 2015. aasta Iraani tuumaleppe läbirääkimistel, avaldas lootust, et hoolimata USA riigipea valesüüdistustest ja provokatsioonidest näitavad ülejäänud osalised maailmale, milline on vastutustundlik käitumine.

Eelmistel valimistel samuti presidendiks saada lootnud demokraat Bernie Sanders lausus, et tema nägi Trumpi avalduses vaid agressiivsust ja igasuguse strateegia puudumist.

USA välisminister Rex Tillerson, kelle suhted Trumpiga on viimasel ajal olnud kehvapoolsed, peab nüüd otsima presidendi leppe muutmise ideele toetust teiste osaliste juurest. Kuna ülejäänud osalised on seni olnud üksmeelselt Trumpi agressiivsete kavade vastu, ei pruugi tegu olla sugugi lihtsa ülesandega.

Presidendiga avalikku sõnasõda pidav vabariiklasest Tennessee senaator Bob Corker oli Trumpi vastu karm ja süüdistas teda Tillersoni avalikus kastreerimises, kuna tema äärmuslikud sõnavõtud röövivad välisministrilt võimaluse otsida kriisidele vastuseid diplomaatiliste kanalite kaudu.

Corkeri hinnangul tekitavad Trumpi otsused kaks halba võimalust, millest esimene on minna sõtta Iraani- või Põhja-Korea-suguste riikidega ning teine on lubada neil riikidel omada tuumarelvi.