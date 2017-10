Hiina presidendi kõne pidid jälgima ka lasteaialapsed

Hiina pealinnas Pekingis algas täna kaks korda kümne aasta jooksul peetav Kommunistliku Partei kongress. Ürituse avakõnes nimetas Xi progressi, mis riik tema võimu all saavutanud on tõeliselt märkimisväärseks, samas lisas ta korduvalt, et riikliku noorenduskuuri nimel teha on veel palju.

«Meie erakond ja meie rahvas, meie väed ning meie riik on pretsedenditult,» teatas Xi nädalapikkuse ürituse avakõnes. «Keegi ei tohiks aga eeldada, et Hiina neelab alla midagi, mis õõnestab me huve.»

Hiina sõjaväelased Xi kõnet jälgimas. Foto: Yu Fangping/SIPA ASIA/Scanpix

«Hiina rahvusvaheline positsioon pole kunagi olnud selline nagu see on nüüd,» märkis ta välispoliitika üksikasjadesse laskumata kõnes, mille otseülekannet jälgis kogu riik.

Ta ei maininud liitlase Põhja-Korea ja Ühendriikide vahelisi pingelisi suhteid ja puudutas vaid lühidalt tundlikku Lõuna-Hiina mere küsimust.

Oodatakse, et järjekorras 19. kongressil kiidetakse heaks Xi teine viieaastane ametiaeg erakonna peasekretärina. Hiinat juhib partei poliitbüroo alaline komitee, praegu on see seitsmeliikmeline ja peasekretäri Xi järel on tähtsuselt teisel kohal peaminister Li Keqiang.

Alates võimule saamisest 2012. aastal on Xi käivitanud pretsedenditu jahi kõnevabadusele ja dissidentidele ning teinud radikaalseid ümberkorraldusi riigi sõjaväes.

Kõnet kuulanud publiku hulka kuulusid muuhulgas Hiina endised presidendid Hu Jintao ja Jiang Zemin, keda märgati kolmetunnise kõne lõpupoole kella kiikamas. Seda jälgiti kontorites, haiglates, vanglates, koolides ja isegi lasteaedades üle riigi.