Pildid ja video: SDF valmistub kuulutama Raqqat ametlikult vabastatuks

«Sõdurid viivad läbi demineerimist, peateede vabastamist ning alustasid ettevalmistusi Raqqa vabastamise ametlikuks deklaratsiooniks,» sõnas Bali.

SDF teatas eile, et Raqqa on täielikult nende kontrolli all, kuid USA juhitud koalitsioon hoiatas, et linnas võib end jätkuvalt peita umbes sada džihadisti. «Linn on 95 protsendi ulatuses koalitsiooni kontrolli all,» ütles USA kolonel Ryan Dillon Twitteris.

SDF on edukalt hoidnud äärmuslaste käest vabastatud alasid tänu järeloperatsioonidele, millega ennetatakse ISISe tavapäraseid vastulööke, rõhutas koalitsioon.

«USA aitab demineerimisoperatsioonidega ning teenuste taastamisega linnas,» sõnas kõrgeim USA esindaja koalitsiooni juures Brett McGurk.

Raqqa langes ISISe kätte 2014. aastal ning seal viidi läbi ühed rängemad kuriteod kohaliku tsiviilelanikkonna vastu.

ISISe kontrolli all on veel mitmed alad Deir Ezzori provintsis Raqqast lõunas Süüria-Iraagi piiri lähistel, samuti Süüria keskosas Homsi provintsis.

Täna teatati ägedatest lahingutest SDF-i ja IS-i vahel Hassakeh' provintsis Raqqast idas. Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas kokkupõrgetest džihadistide ja Süüria valitsusvägede liitlaste vahel Homsi ja Deir Ezzori vahelisel alal.