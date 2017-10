Trump hukkunud sõduri lesele: ta teadis, millele alla kirjutas

Demokraadist kongresmen Frederica Wilson ütles erinevatele meediaväljaannetele, et kuulis pealt, kuidas Trump teatas Nigeris hukkunud seersant David Johnsoni lesele, et sõdur teadis, millele alla kirjutas.

Wilson lisas, et oli Johnsoni lesega koos autos, kui Trump talle helistas, sest nad olid teel hukkunu surnukeha üleandmisele. Johnson oli üks neljast sõdurist, kes hukkusid umbes kahe nädala eest Niger aset leidnud autorünnakus.

Kongresmeni sõnul tekitas kõne kuuendat kuud rasedale naisele suurt stressi. «Ta kaotas just oma abikaasa, talle oli just öeldud, et matust pole võimalik avatud kirstuga korraldada – kujutage ette, milliseid õudusunenägusid see mõte laiba olukorrast talle tekitab – ja see on see, mida USA president talle ütleb.»

«Ta poleks pidanud midagi sellist ütlema,» märkis Wilson.

Valge Maja keeldus omapoolset kommentaari uudisele andmast. «Presidendi suhtlus suurima ohverduse teinud Ameerika sõdurite suhtes on eraviisiline,» ütles üks ametnik.

Trump helistas Nigeris hukkunud sõdurite peredele pea kaks nädalat peale juhtunut. Kui ajakirjanikud presidendilt esmaspäeval küsisid, ega viimane hukkunute peredega ühendust pole võtnud, vastas Trump, et kirjutas neile kirjad.

Seepeale väitis ta ekslikult, et endised presidendid nagu Barack Obama ei võtnud hukkunud sõdurite peredega üldse ühendust. Hiljem oli ta sunnitud avalduse tagasi võtma.