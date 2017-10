Kataloonia tippametnik välistab uued parlamendivalimised

Iseseisvuslaste leeri kuuluv Kataloonia valitsuse liige Raül Romeva ütles Brüsselis ajakirjanikele, et 1. oktoobri iseseisvusreferendum andis piirkonna valitsusele mandaadi Kataloonia Hispaaniast sõltumatuks kuulutada. «Meie seisukohast ei ole valimised lahendus,» sõnas ta.

Ajakirjandus on viimastel päevadel spekuleerinud, et Hispaania valitsus on valmis loobuma poolautonoomse piirkonna juhtimise ülevõtmisest, kui Kataloonia valitsus kuulutab välja uued valimised.

Keskvõim on andnud Kataloonia presidendile Carles Puigdemontile neljapäeva hommikuni aega üheselt välja öelda, kas ta on kuulutanud piirkonna iseseisvaks või mitte. Vastasel juhul võtab Madrid Kataloonia juhtimise üle.