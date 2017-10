Austria paremäärmuslased nõuavad siseministri kohta

Sebastian Kurzi Rahvapartei sai pühapäevastel valimistel 31,5 protsenti häältest, populistlik Vabaduspartei tuli 26 protsendiga kolmandaks.

Ametist lahkuva kantsleri Christian Kerni sotsiaaldemokraadid (SPÖ) said 26,9 protsendiga teise tulemuse.

FPÖ esimees Heinz-Christian Strache ütles esimesel valimisjärgsel pressikonverentsil, et neil on koalitsiooni minnes mitu nõuet ning siseministri ametikoht on üks eeltingimustest.

Strache ütles, et ei näe põhjust läbirääkimistega kiirustada. Ametlikult peavad need algama järgmise nädala lõpuks. Samuti lausus paremäärmuslaste liider, et koalitsiooni ei minda iga hinna eest.

FPÖ nõuab piirijulgeoleku suurendamist, Šveitsi eeskujul otsedemokraatiat ja majandusreforme. Erakonna juhid on ka rõhutanud, et islamiusul ei ole Austrias kohta.

ÖVP liidrist Sebastian Kurzist saab kantsleriks tõustes maailma noorim liider. Ta vannutatakse ametisse reedel ja seejärel saab ta alustada koalitsioonikõnelusi.