Pürenee põlenguile andsid hoogu ilmaolud ja inimlik rumalus

Portugalis Taguse jõest põhja pool – poolel riigi territooriumil – kuulutati välja kriisiolukord. Maanteed ja koolid suleti ning Coimbra, Guarda, Castelo Branca ja Viseu ringkondades lõõmanud tulemöllus hukkus vähemalt 41 inimest, nende seas ka ühekuune imik.

Hispaanias on hukkunuid kolm. Kaks naist langes tuleohvriks Galicia edelaosas, kus nad keset tulemerd autosse lõksu jäid. Kolmas ohver, 70. eluaastates mees, suri oma taluloomi päästes.

Veel 71 inimest oli eile õhtuks saanud tervisekahjustusi, neist 16 seisund on tõsine.

«Me käisime läbi täielikust põrgust. See oli kohutav. Igal pool oli tuli,» sõnas Coimbra lähedal asuva Penacova elanik Portugali tele- ja raadiojaamale RTP.

Leiria ringkonnas Marinha Grandes elav Fabio Ventura rääkis BBC-le, et mõned tema sõbrad lähedal asuvates külades on kodust ilma jäänud. «Praegu ei ole meil majades vett, kuna tuli kahjustas torusid. Me oleme vee säästmiseks duši all käimisest loobunud. Mobiilside on mitu korda katkenud ja minu linna kohal hõljub suur suitsu- ja tuhapilv.»

Portugali mere- ja atmosfääriuuringute instituudi sõnul lõi põlengute levikuks soodsa pinnase viimase 87 aasta kõige kuivem september, millele lisandusid orkaan Ophelia soojad õhumassiivid ja tugevad tuuleiilid.

Ajakirjaniku Paul Amesi sõnul mängisid suurt rolli ka Portugali põhjaosas vohavad majanduslikult tähtsad eukalüptimetsad: eukalüptipuu süttib suure õlisisalduse tõttu ülikergesti. Paberi tootmiseks kasutatavalt puult koorub pidevalt koort, mis kehva metsamajandamise korral jääb lihtsalt maha vedelema ning tekitab tule levikule soodsa pinnase.

Kotcherha Campora oli parajasti oma kaaslase talus, kui märkas silmapiiril lähenevat tulemerd. Peagi keerlesid kogu nägemisulatuses paksud suitsujoad.

«Suits oli nii tihe, et me ei saanud sõna otseses mõttes enam hingata,» rääkis Campora väljaandele USA Today.

Koos kaaslastega otsustasid nad minna tulekeerisele lähemale, et kohalikule tuletõrjebrigaadile abi pakkuda. Kohale jõudes olid nad pahviks löödud. «Seal olime ainult meie koos vabatahtlikega ning kohalikud inimesed tokkide ja ämbritega. Puudus igasugune organiseeritus. Inimesed olid paanikas. Ja tuli oli jõudnud juba külade jalamile.»

Portugali siseminister Constanca Urbano de Sousa, kelle haldusalasse kuulub ka tulekahjudega võitlev päästeamet, võttis vastutuse ja teatas eile tagasiastumisest. Urbano de Sousa märkis, et tahtis ameti maha panna juba pärast juunikuiseid metsatulekahjusid, milles hukkus 64 inimest, kuid otsustas peaministri palvel siiski tööd jätkata.

Pärast seekordseid maastikupõlenguid esitas siseminister uuesti lahkumisavalduse, mille valitsusjuht seekord rahuldas.

Samuti ilmnes eelmisel nädalal avaldatud sõltumatu uuringu tulemustest, et valitsus ei suutnud juunis 29 000 hektari suuruse maa-ala hävitanud põlengute eest külasid piisavalt kiiresti evakueerida. Peale selle ei jõudnud kommunikatsioonifirmade vea tõttu vähemalt kümme abivajajate kõnet päästjateni.

Hukkunute mälestamiseks kuulutati Portugalis välja kolmepäevane lein. «Seda riiki räsivad suurimad tulekahjud 2006. aastast alates. Praegu on hetk leinamiseks, hukkunute lähedastele kaastunde näitamiseks,» sõnas peaminister Antonio Costa.

Portugali tsiviilkaitseagentuuri kõneisiku Patricia Gaspari sõnul olid teisipäevaks kõik riigis lõõmanud tulekolded kustutatud, seda nii tänu päästjate abile kui ka ööl vastu teisipäeva avanenud taevaluukidele.

Üle 500 põlengukolde kustutamisega tegeles enam kui 6000 tuletõrjujat, nende seas ka abilisi teistest Euroopa Liidu riikidest ja Marokost. Lisajõuna saadeti kriisikoldesse ka üle 600 Hispaania sõjaväelase.

Ka Galicia piirkonna president Alberto Nuñez Feijoo teatas teisipäeval, et Hispaania loodeosas lõõmavad veel üksikud põlengud, kuid ükski neist kohalikele asundustele ohtlik ei ole. Galicias, kus tules hukkus kolm inimest, kuulutati esmaspäeval samuti välja kolmepäevane leinaaeg.