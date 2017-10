Võimud kahtlustavad süütamist

Portugali siseministri Jorge Gomese sõnul on paljud riigi hooneid, tehaseid ja taristut kahjustanud tulekahjud süüdatud meelega.

Ka Hispaania Galicia piirkonna president Alberto Nuñez Feijoo viitas maastikupõlengutele kui terroriaktidele. «Selline päev nagu eilne ei olnud juhuslik,» kirjutas Feijoo esmaspäeval Twitteris, lisades, et 90 protsenti igal aastal Galicias puhkenud põlengutest on algatatud tahtlikult.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy külastas esmaspäeval oma kodukanti Galiciat, kus kohtus kohalike päästjatega ja pidas hukkunute mälestuseks vaikuseminuti.

«See, millega me praegu tegeleme, ei ole õnnetuse tagajärg. See on põhjustatud meelega. Siinsamas Pazos de Bordenis puhkesid suured tulekahjud kell 1.30 viies punktis. Nagu näete, ei ole võimalik, et need oleksid saanud alguse looduslike tingimuste tõttu,» vahendab BBC Rajoy sõnu.

Ka pärast juunis 64 ohvrit nõudnud maastikupõlenguid järeldas Portugali tuletõrjujate liit, et tuli said alguse pahatahtliku käe läbi.

Jaime Marta Soarese sõnul ei pea paika politsei versioon, et põlengud said alguse välgulöögist. Soares kinnitas, et tulekahju puhkes juba kaks tundi enne äikest, ning kutsus üles politseid süütamisi uurima.

Hispaania siseministri Juan Ignacio Zoido teatel on mõned seekordse põlengu süüdlased juba kindlaks tehtud. Politsei sõnul võib kurjategijaid oodata kuni 20-aastane vanglakaristus.