Togo meeleavaldustel tapeti viis inimest

Protestijad püstitasid barrikaade, põletasid autorehve ja sulgesid tänavaid. Politsei kasutas meeleavaldajate ohjeldamiseks muu hulgas pisargaasi.

Valitsuse informatsioonil lasti kolm inimest maha Sokode linnas ja kaks tapeti pealinnas Lomes.

"Julgeolekujõud polnud ainsad, kelle käes olid relvad ja seega on raske öelda, kes tulistas," ütles julgeolekuminister kolonel Yark Damehame.

Umbes 60 inimest peeti kinni.

Opositsiooni eestkõneleja Eric Dupuy kinnitusel kavatsetakse meeleavaldusi jätkata hoolimata mistahes survest ja hirmutamisest.

Meeleavalduste eesmärgiks on sundida president Faure Gnassingbet tagasi astuma. Gnassingbe dünastia on valitsenud seda Lääne-Aafrika riiki juba rohkem kui 50 aastat. Valitsus on meeleavaldustele reageerides teinud ettepaneku muuta põhiseadust selliselt, et presidendi ametiaeg piirduks maksimaalselt kahe viieaastase perioodiga.

Gnassingbe on olnud võimul alates oma isa surmast 2005. aastal. Ta valiti tagasi 2010. ja uuesti 2015. aastal.

Kui kahe ametiaja piirang jõustuks järgmistel valimistel, mis on kavas korraldada 2020. aastal, saaks Gnassingbe olla teoreetiliselt võimul 2030. aastani.