Ühendriikides sai töökohatulistamises surma kolm inimest

Kõik ohvrid olid ettevõtte töötajad.

Politsei eestkõneleja sõnul on 37-aastane kahtlusalune tuvastatud, kuid tal õnnestus põgeneda. Korrakaitsjate andmetel on mõrtsukas ettevõtte endine töötaja, kes oli varem sel aastal sealt vallandatud. Tööandja oli meest niivõrd kartnud, et oli taotlenud kohtult tema lähenemiskeeldu.

Harfordi maakonnašerifi Jeffrey Gahleri kinnitusel pole juhtunus teisi kahtlusaluseid ja välistatud on terrorirünnaku versioon.

Hiljem täpsustas politsei, et ründajaks oli kriminaalse minevikuga Radee Labeeb Prince, kes paar tundi hiljem avas 90 kilomeetri kaugusel asuvas Wilmingtoni linnas tule mehe pihta, kellega tal oli varasemast tüli. Politsei jätkab kurjategija jälitamist.

Ühendriikides on sel aastal aset leidnud juba 285 tulistamist, kus ohvreid on vähemalt neli või veelgi rohkem.