Rootsi välisministri sõnul on seksuaalne ahistamine probleem ka poliitikas

Wallström ütles, et Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini "vägitegude" päevavalgeletuleku järel sotsiaalmeedias levima hakanud #MeToo ei ole piisav, "see peab viima tegudeni".

Minister ütles kolmapäeval Rootsi uudisteagentuurile TT, et tema tahab keskenduda arutelus poliitikale ja mitte rääkida isiklike kogemuste üksikasjadest.

Ta on kirjeldanud 2014. aastal ilmunud elulooraamatus, kuidas tundis ühe Euroopa Liidu liidrite õhtusöögi ajal äkki kellegi kätt oma reiel ja taipas, et tema kõrval istuv isik hakkab talle külge lööma.

Wallström arutanud juhtunut tookord Euroopa Komisjoni presidendiga, kes leidis samuti, et see on "täiesti lubamatu".

Islandi laulja Björk on üks viimaseid suuri kuulsusi, kes rääkis avalikkuses kunagisest seksuaalsest ahistamisest režissööri poolt ja ütles, et teda ajendas seda avalikustama ahistamissüüdistuste tulv USA produtsendi Harvey Weinsteini vastu.

51-aastane laulja ja laulukirjutaja kirjutas Facebookis, et "sai teada, et on üleüldine, et režissöör võib oma näitlejaid puudutada ja ahistada ning institutsioon lubab seda".

Prantsusmaa võtab ahistamisskandaali sattunud Hollywoodi produtsendilt Harvey Weinsteinilt Auleegioni ordeni, kinnitas pühapäeval president Emmanuel Macron.

Produtsent sattus skandaali keskmesse eelmisel nädalal, kui New York Times kirjutas, et tunnustatud produtsent on seksuaalselt ahistanud paljusid naisi, lubades vastutasuks nende filmikarjääri edendada.

Prantsusmaa neli naisnäitlejat on praeguseks ühinenud terve rea naistega, kes süüdistavad produtsenti seksuaalses ahistamises. Viimasena neist astus neljapäeval süüdistustega avalikkuse ette 49-aastane Florence Darel. Teised kolm on Lea Seydoux, Judith Godreche ja Emma de Caunes.

Teisipäeval tabasid Weinsteini uued süüdistused. Itaalia näitleja Asia Argento ja veel kaks naist süüdistavad produtsenti otseselt vägistamises.

USA filmikunsti ja -teaduste akadeemia teatas laupäeval, et viskas Weinsteini endi ridadest välja. Briti filmiakadeemia oli Weinsteini väljaheitmisest teatanud juba varem sel nädalal. Weinstein on ühtlasi tagandatud produktsioonifirma The Weinstein Company juhatusest.