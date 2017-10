Navalnõi: Sobtšaki kandidatuuri taga on Kreml

Sobtšak postitas videoteate otsusest ka oma Instagrami kontole. Selles ütles ta, et kandidatuur on protestihääl kõigi vastu. «Kunagi oli võimalus anda hääl kõigi vastu. See garanteeris, et su häält ei anta kellelegi,» ütles ta videos.

«See võimalus aga võeti meilt, et muuta häälte varastamine lihtsamaks,» lisas Sobtšak.

«Olen 36 aastat vana ja nagu iga teine Vene kodanik, nüüd on mul võimalik presidendivalimistel osaleda. Olen otsustanud seda õigust kasutada,» teatas ta, seljas helesinine lohvakas särk ja ees prillid. «Tahan valijatele tagasi anda võimaluse kõigi vastu hääletada. See on meie rahumeelne viis öelda, et aitab!»

Sobtšak, kes sai hoogu üritustest leida Putinile tulevastel valimistel vastane, on kunagise Putini mentori tütar. Nüüdne telenägu ja opositsionäär kogus omal ajal tuntust tõsielusarjadest ning teda peetakse Paris Hiltoni Vene versiooniks.

Aleksei Navalnõi. Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/Scanpix

Vene rahva seas jätkuvalt suure toetajaskonnaga Putin on vihjanud, et kandideerib ka neljandaks ametiajaks, kuid ametlikku teadaannet ta selle kohta teinud pole. Kui ta kandideerib, peetakse tema võitu äärmiselt tõenäoliseks.

Valimistel on lubanud kandideerida teinegi opositsionäär Aleksei Navalnõi, kes on endale eriti noorte venelaste seas kogunud märkimisväärse toetajaskonna. Tema kriminaalkaristused, mis tema toetajaskonna meelest on poliitiliselt ajendatud, aga võtavad talt Vene seaduste kohaselt selle võimaluse.

Läinud kuul naeruvääristas Navalnõi mõtet Sobtšaki kandidatuurist. Tema arvates on selle mõtte taga Kreml, et Putinil oleks nii-öelda liberaalne vastaskandidaat.

«Neil on Putinile vaja karikatuuri liberaalsest kandidaadist, eriti kui mul ei lasta kandideerida. Nad tõenäoliselt, mõtlevad, et: «Me ei luba Navalnõil kandideerida, sest ta on kriminaalist äärmuslane, aga näe, siin on Ksenia Sobtšak. Ta räägib kõike, mida opositsioon kuulda tahab!»,» sõnas Navalnõi YouTube'i vahendusel 21. septembril.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas, et Sobtšak on andekas noor naine, kel on palju õppida.

14. oktoobril avaldas BBC Vene esindus, et Sobtšak kohtus hiljuti Putiniga. Sobtšaki ema sõnul oli tema tütar kokku panemas videolugu oma isast. Teiste allikate sõnul aga arutati seal muudki ja Kreml, kes otsib Putini vastu kandideerima naist, peab Sobtšaki ideaalseks.