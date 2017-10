Hispaania peatab Kataloonia autonoomia

Hispaania peaministri Mariano Rajoy esindaja sõnul kohtub valitsus, et aktiveerida Hispaania põhiseaduse artikkel 155, mis annab keskvalitsusele õiguse Kataloonias juhtimine üle võtta.

Puigdemont saatis Rajoyle täna kirja, milles ütles, et Kataloonias pole iseseisvust välja kuulutataud, kuid juhul kui keskvalitsus võtab kasutusele artikli 155, võib ta seda teha. Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/Scanpix

Hipaania peaminister Mariano Rajoy. Foto: Francisco Seco/AP/Scanpix

Puigdemont palus esmaspäevalt Madridilt kahekuist armuaega läbirääkimisteks. Madrid otsustas, et ootab Kataloonia otsust tänaseni

Madrid on öelnud, et Katalooniaga iseseisvuse üle läbi rääkima ei hakata ja hoiatas, et vajadusel võetakse kasutusele äärmuslikud meetmed nagu regiooni autonoomia peatamine.

Kardetakse, et Madridi otsus toob endaga kaasa uued rahutused.

Puigdemont süüdistas Hispaania ametivõime Kataloonia iseseisvusliikumise mahasurumises, sest kaht selle juhti ei vabastatud kautsjoni vastu. Tema sõnul on põhiseaduse artikli 155 käiku laskmine Kataloonia otsene mahasurumine.

«Hoolimata kõigist meie üritustest ja soovist algatada Madridiga dialoog, vastatakse meile aina, et autonoomia peatatakse. Kõik viitab sellele, et meie probleemist ei saada aru ja soovi rääkida pole,» sõnas Puigdemont.

Kataloonia president Carles Puigdemont. Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS/Scanpix

«Kui (Hispaania) valitsus jätkab dialoogi õõnestamisega ja meie maha surumisega, võib Kataloonia valitsus vajadusel arutluse alla võtta ametliku iseseisvusdeklaratsiooni esitamise.

«Laupäeva hommikuks kokku kutsutud kriisikoosolekul kiidab Hispaania valitsus heaks meetmed, millega kaitstakse Hispaania - sealhulgas Kataloonia – huve ja taastatakse põhiseaduslik kord autonoomses piirkonnas, teatas Rajoy.