Tšehhi Trump valitakse tõenäoliselt peaministriks

Oodatakse, et tema kontserni Agroferti rahastatud populistlik erakond ANO korjab 20.-21. oktoobril aset leidvatel valimistel umbkaudu 30 protsenti häältest.

Tšehhi rikkuselt teine mees Babis lubab riigisüsteemile puhastustuld, oma mõtete avaldamiseks kasutab ta tihti tahumatut keelt, et sidet luua. Traditsiooniliste erakondade liikmed on ta ristinud idiootideks ja ajakirjanikud debiilikuteks.

Andrej Babis. Foto: MICHAL CIZEK/AFP/Scanpix

Uuritakse tema seotust Nõukogude salapolitsei NKVDga.

Samas ümbritsevad peaministrikandidaati ennast mitmed skandaalid. Teda süüdistatakse tema omanduses olevate meediaväljaannete ärakasutamises, et vastaseid rünnata. Ebapädevus finantsasjades viis juunis ta vallandamisele rahandusministri kohalt. Lisaks süüdistatakse Babist ELilt raha välja petmises ja uuritakse tema seotust Nõukogude salapolitsei NKVDga.

Tema toetajaskond on aga veendunud, et Tšehhi korrumpeerunud võimueliit üritab Babist lihtsalt mustata.

Põhivooluerakonnad väidavad kindlameelselt, et ei liitu valitsusega, mida hakkab moodustama peaminister, kes seisab silmitsi kriminaalsüüdistustega.

Babis ütleb, et tahab riiki juhtida sarnaselt oma ettevõttele ja seetõttu võib talle võimalik vähemusvalitsus sobida – seda juhul, kui ta korjab suurema hulga hääli. Samuti kardetakse, et ta võib Tšehhi juhtida samale teele, kuhu on läinud Ungari ja Poola.