Pildid ja video: kuu aega hiljem: miljonid ameeriklased on siiani vee ja elektrita

Tema sõnum maailmale: olen elus ja olen ameeriklane.

See töötas – ajutiselt. Tulid helikopterid, present, toit ja veepudelid. Vähene on aga muutunud. Tema majal pole siiani katust, puuduvad ka osad seinad.

Sostre magab oma kassiga öösiti köögis, vihm ja tuul neid räsimas. Elektrit pole tal ega ka veel umbes kolmel miljonil puertoricolasel, ehk umbes 80 protsendil saare elanikest. Umbes miljonil sellel USA territooriumi elanikul puudub kodus veeühendus.

Enam kui kuu peale orkaan Mariat hakkab Puerto Rico elanikele kohale jõudma arusaam, et tegu on uue reaalsusega, mitte ajutise kriisiha. «Ärkad ja mõistad, et see jama ümbritseb sind kogu vaateulatuses,» ütles Sostre.

Ühendriikide valitsuse sõnul on nad küll pühendunud Puerto Rico aitamisele, kuid seda raskendavad mitmed asjaolud, kaasa arvatud kitsad, mudased ja mõnikord läbimatud teed suurtele abisõidukitele.

Föderaalne Kriisihaldamise Agentuur, ehk FEMA ütles, et Puerto Ricosse ja Ühendriikide Neitsisaartele on saadetud 1700 töötajat. Samas viibib 2600 FEMA töötajat – 900 rohkem – USA mandriosas piirkonnas, mida räsis orkaan Harvey. FEMA põhjendab asjaolu sellega, et orkaan Maria räsitud piirkondades viibib lisaks 20 000 föderaaltöötajat ja sõjaväelast.

...We cannot keep FEMA, the Military & the First Responders, who have been amazing (under the most difficult circumstances) in P.R. forever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017

USA president Donald Trump aga vihjab juba, et Puerto Ricole pühendatud tähelepanu pole lõputu. «Me ei saa FEMAT, sõjaväge ja kriisireageerijaid, kes on hämmastavalt tublid olnud, igavesti Puerto Ricos hoida!» säutsus Trump 12. oktoobril.

Kuigi Puerto Rico kuulub Ameerika Ühendriikidele, nimetatakse seda maaks või sõltuvaks riigiks.