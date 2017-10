Tillerson: Hiina on kiskjalik reegliterikkuja

«India kõrval tuhast tõusnud Hiina on seda vähe vastutustundetult teinud, mõnikord rahvusvahelist reeglitel põhinevat korda õõnestades,» ütles Tillerson.

«Hiina provokatiivne tegevus Lõuna-Hiina merel mõnitav rahvusvahelise õiguse ja normide suhtes, mida toetavad nii India kui ka Ühenriigid,» lisas ta.

Tillersoni sõnavõtt leidis aset vaid kolm nädalat enne Ühendriikide presidendi Donald Trumpi Hiina-visiit ja ajal, mil Pekingis peetakse Kommunistliku Partei kongressi.

Hiina president Xi Jinping. Foto: Mark Schiefelbein/AP/Scanpix

Hiina president Xi Jinping, kes eeldatavasti kindlustab kongressi käigus oma võimu ka järgnevaks viieks aastaks, ütles eilses ürituse avakõnes, et tahab Hiinale maailmas keskset rolli. «Keegi ei tohiks eeldada, et Hiina neelab alla midagi, mis õõnestab me huve,» ütles Xi.