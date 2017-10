Praegu on Søreide kaitseminister. Kui ta välisministriks kinnitatakse, on Norra kolm tähtsamat ministrit naised. Peaminister on Erna Solberg ja rahandusminister Siv Jensen.

Norra praegusest välisministrist Børge Brendest saab Maailma Majandusfoorumi (WEF) juht.