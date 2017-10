Euroopa Ülemkogu kinnitas Tallinna digitippkohtumise järeldused

«Tallinnas 29. septembril peetud digitippkohtumine andis tugeva signaali vajadusest tugeva ja senisest sidusama digitaalse Euroopa järele,» öeldakse Euroopa Liidu liidrite kohtumise lõppjäreldustes.

«Ma ütlesin juba Tallinnas, et Euroopa Komisjon on esitanud üle 40 algatuse, nende seas 24 ettepanekut õigusakti näol, aga Euroopa Parlament ja ELi nõukogu on neist seni vastu võtnud vaid kuus,» sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. «Peame 18 järelejäänud seadusandliku kuu jooksul kiirendama pooleliolevat tööd.»

«Mulle tundub, et need järeldused võeti vastu suure ootusega ja sooviga, et me Eesti eesistumise ajal me suudame edasi liikuda,» ütles peaminister Jüri Ratas pärast kohtumist.

Ratas tõi esile, et liidrid soovisid samme, et geoblokeering juba selle aasta lõpuks kaoks. Samuti märkis peaminister Ratas postipakkide piiriülese kättetoimetamise ja 5G võrkude arendamise teemat, millest viimane peab tema sõnul järgmise aasta keskpaigaks leidma lahenduse.

«Lisaks oli täna laual ka teemad, mis on seotud küberjulgeolekuga ja küberjulgeolekusse panustamisega,» märkis Ratas.

Peaminister avaldas tänu ka Eesti ametnikkonnale, kelle töö abil digitaalse valdkonna teemad Ülemkogu lõppjäreldustesse jõudsid.