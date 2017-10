USA diplomaat: Venemaa sekkumine valimistesse oli katse külvata kaost

«Venelased... Jumal õnnistagu neid, küsivad miks on ameeriklased venevaenulikud? Ja miks me kehtestasime sanktsioonid? Ärge sekkuge meie valimistesse ja me ei ole venevaenulikud», sõnas ta.

«Kui riik võib tulla ja sekkuda teise riigi valimistesse, siis tegemist on sõjalise aktiga,» ütles Haley.

President Donald Trump on seadnud kahtluse alla USA luure hinnangu, et Venemaa sekkus 2016. aasta USA presidendivalimistesse. Ühendriikide föderaalvõimud uurivad võimalust, et vabariiklaste kampaania tegi koostööd Moskvaga.